Com pandemia, vendas de Dia dos Pais podem sofrer queda de até 20% em MS

Com a pandemia, a estimativa de queda nas vendas do Dia dos Pais em Mato Grosso do Sul é de 20% comparado com o ano passado. Segundo o levantamento realizado entre os dias 22 de junho à 5 de julho pelo Sebrae/MS e Fecomércio/MS, a data pode movimentar R$ 130,96 milhões. Ano passado o Estado movimentou R$ 163,70 milhões com a data.

Pelo menos 27% dos filhos pretendem dar aos pais artigos do vestuário. Artigos como perfumes ou loção pós-barba registrou 15% e relógios 12%. Os que ainda não sabem registrou 18%. A pesquisa indicou que 74% das pessoas vão até as lojas físicas para fazer as compras.

Segundo a economista Vanessa Schmidt, os lojistas vão precisar encontrar formas para poder atrair os clientes. "É necessário que o cliente se sinta em segurança e confortável com a biossegurança oferecida pelo lojista, para que isso o estimule a ficar mais tempo e a conhecer o mix de produtos, fazendo a melhor escolha", afirma.

Já no cenário pós-pandemia, os gastos com presente teriam uma pequena alteração: R$ 77 milhões para a economia porque 48% pretendiam comprar presentes, a um valor médio de R$ 127,56. "O que percebemos é a vontade de comemorar: seriam injetados R$ 62,87 milhões no setor, porque 40% pretenderiam festejar a data, com um consumo médio de R$ 124,21. Esses números revelam a vontade do sul-mato-grossense se reunir junto aos seus, e celebrar as datas comemorativas. Observa-se com isso, que o apelo emocional advindo, principalmente, do isolamento/distanciamento social, tem interferido nas tendências de consumo e de comemorações", explica a economista Daniela Dias.



A pesquisa foi realizada por telefone com 1.693 pessoas dos municípios de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ladário, Bonito, Coxim, Três Lagoas.