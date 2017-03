Com Núcleo Industrial revitalizado, ADM inicia atividades em Campo Grande

O governador Reinaldo Azambuja garantiu a completa revitalização do Núcleo Industrial do Indubrasil, em Campo Grande, com ampliação da malha pavimentada e recuperação do asfalto já existente, entre outros serviços necessários. Os recursos estão garantidos pelo FAI (Fundo de Apoio à Industrialização), gerenciado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico.

Essa providência possibilita que a ADM (Archer Daniels Midland Company) inicie as atividades da planta de Mato Grosso do Sul no segundo semestre, segundo afirmou o presidente da ADM América do Sul, Scott Fredericksen. Orçada em R$ 610 milhões, será a maior fábrica de proteína texturizada de soja da América Latina.

O governador e o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, reuniram-se com executivos da empresa nessa sexta-feira (10), em São Paulo. Eles assistiram a um completo histórico da implantação da fábrica sul-mato-grossense que comprova ser "o maior esforço de investimento do grupo no mundo", disse Verruck. "A contrapartida do governo é dotar o Núcleo Industrial da infraestrutura necessária para viabilizar a operacionalidade da empresa, bem como apoiar os demais investimentos futuros e já em atividade ali."

Outro ponto abordado na reunião é quanto à logística. O presidente da ADM América do Sul frisou que seria fundamental a viabilização do transporte ferroviário, mas cogita ainda utilizar a hidrovia Paraguai-Paraná via Porto Murtinho. Ambas as opções demandam investimentos para adequação e revitalização.

Azambuja reforçou o pedido para que a fábrica da ADM priorize a contratação de mão-de-obra local. "São empregos qualificados e se for necessário vamos buscar parcerias para fazer a capacitação dos trabalhadores. Mas o importante é oferecer essa oportunidade e garantir esse importante investimento para Campo Grande", completou Verruck.

A indústria

A planta da ADM em Campo Grande está em fase de conclusão e vai operar com altíssima tecnologia na produção de proteína texturizada da soja, produto alimentício obtido por meio de um complexo processo industrial chamado extrusão termoplástica. A proteína texturizada é a base para produção de hambúrgueres e almôndegas de soja, por exemplo. Dado ao alto grau de automação do processo, serão gerados cerca de 80 empregos diretos, segundo Verruck, salientando que são todas funções qualificadas.

A concretização do empreendimento foi garantida por meio da contratação de R$ 274 milhões feita pela ADM junto ao Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (FDCO). Foi a primeira contratação de recursos desse fundo concretizada para Mato Grosso do Sul, fator que, na opinião de Jaime Verruck, na época, "simbolizou o novo momento na atração de investimentos para o Estado". O grande diferencial do FDCO é o prazo de até 20 anos para pagamento, além das taxas de juros mais baixas do mercado.

Estavam presentes na reunião, além do governador, do secretário e do presidente da ADM para América Latina: o diretor geral da empresa na América Latina, Roberto Ciciliano, e o vice-presidente de Oleaginosas para América do Sul, Luciano Botelho.

