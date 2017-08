Fátima do Sul está apta a receber empresas

Senna esteve na cidade na tarde de segunda-feira (7), acompanhado do superintendente de Meio Ambiente, C&T, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta. Reuniram-se com a prefeita Ilda Machado, secretários, vereadores e empresários. Também estava presente o ex-deputado estadual Londres Machado, esposo da prefeita.

Senna levou à prefeita e aos empresários de Fátima do Sul a mensagem do governador Reinaldo Azambuja, que aposta no crescimento do município com a atração de inúmeras empresas a partir da conclusão do núcleo industrial. “O governador determinou que déssemos atenção especial a Fátima do Sul. Por isso viemos trazer essa mensagem, conversar com as lideranças da cidade e saber o que planejam para ocupar o núcleo industrial, se pensam em fomentar um setor específico, qual o projeto que estão elaborando”, disse.

O núcleo recebeu terraplanagem, drenagem e pavimentação, dentro do que previa o projeto encaminhado pelo município. “Com o núcleo industrial pronto, o município passa a ter um poder de atração muito maior. Uma empresa que pretende se instalar na região vai escolher aquela cidade que já tenha uma estrutura adequada”, ponderou o secretário.

“Nossa aposta é nas empresas de pequeno porte. São boas geradoras de emprego”, continuou Senna, ao analisar as estratégias que a Prefeitura pode adotar para atrair investimentos. A primeira providência, conforme o secretário adiantou, é aprovar na Câmara Municipal as leis necessárias para garantir os incentivos e agilizar os procedimentos para implantação dessas empresas. “Estamos estimulando que os núcleos industriais já saiam com licença ambiental prévia. Isso facilita para a empresa que já começa com um passo adiante”, sugeriu.

O secretário informou que, nos próximos três a quatro anos, a região da Grande Dourados deve receber algo em torno de R$ 3 bilhões em investimentos privados. O esforço do governo do Estado, neste momento, é fomentar nos micros e pequenos empresários o estímulo a acompanhar essa boa maré dos negócios e crescer juntos. O Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios (Propeq Adensa) visa exatamente colocar na mesma mesa de negociações as empresas-âncoras e os pequenos fornecedores.

“Esse é o caminho. Junto com a Prefeitura, com as entidades representativas do comércio, com o Sistema S, buscar alternativas para estruturar o núcleo industrial e fomentar os negócios, mas sempre obedecendo a vocação local”, frisou.

Texto e foto: João Prestes – Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

