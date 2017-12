Com negociações para Previdência, viagem de Moreira Franco à Alemanha é cancelada

Em meio às negociações para colocar a reforma da Previdência em votação na Câmara dos Deputados, foi cancelada uma viagem do ministro da Secretaria-Geral da Presidência à Alemanha. Decreto publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, dia 7, cancela, retroativamente, o afastamento de Moreira Franco, que havia sido autorizado entre 28 de novembro e 2 de dezembro. Moreira participaria de um evento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações (Apex) em Frankfurt.

Outras viagens

O Diário Oficial traz, ainda, autorização para viagem do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, para participar de conferência da Organização Mundial do Comércio (OMC) em Buenos Aires (Argentina). Pereira ficará no país vizinho entre 9 e 14 de dezembro. Entre os dias 18 e 22 de dezembro, foi autorizado novo afastamento de Pereira do país, dessa vez para tratar de assuntos particulares.

O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, também foi autorizado a viajar entre esta quinta-feira e 14 de dezembro para participar da cúpula sobre mudança climática "One Planet Summit", em Paris (França). Já o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, terá férias de 18 de dezembro a 16 de janeiro.