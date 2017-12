Com negociações da Previdência, Temer tem encontros com líderes da base aliada

Em meio às negociações para a votação da Reforma da Previdência, o presidente Michel Temer tem nesta quarta-feira, 6, encontros com líderes da base aliada, no Palácio da Alvorada. No início da manhã, o compromisso marcado para o horário das 8 horas era um café da manhã com deputados líderes da base.

Há a previsão ainda de que Temer participe de um jantar com presidentes de partidos e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM -RJ). Esse encontro, porém, não consta da agenda do presidente.

Às 10 horas, Temer tem reunião com o deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB/PE). Às 11h30, o presidente recebe o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles e o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), José Carlos Martins.

Rede Brasil Mulher

No período da tarde, Temer participará, às 15 horas, de evento para assinatura do decreto de criação da Rede Brasil Mulher, movimento de integração de ações com objetivo de promover a igualdade entre mulheres e homens e o enfrentamento à violência. Às 15h30, Temer encontra o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) , Paulo Skaf.

O último compromisso previsto na agenda oficial do presidente é uma reunião com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia.