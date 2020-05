Com mais solteiros e menos consumo, movimentação do Dia dos Namorados em MS deve cair 43% este ano

Quanto às lojas físicas, a pesquisa aponta que mais de 60% dos entrevistados irão priorizá-las, mesmo que não seja de forma presencial - Foto: Fabiano de Bruin/Direitos reservados

Pelo visto nem o Dia dos Namorados vai conseguir se safar do "coronacrise". Uma pesquisa realizada entre os dias 4 e 18 de maio, aponta que este ano, essa data movimentará 43% a menos que em 2019. Os motivos para a redução da movimentação financeira vão além das quedas de consumo e também estão relacionados ao aumento do número de solteiros e às indecisões sobre o que comprar.

Com isso, estima-se que se possa movimentar R$100,61 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, destes, R$72,62 milhões com presentes e R$27,99 milhões destinados às comemorações.

Dos que vão comprar, 95% vão optar por entregar o presente pessoalmente para o (a) amado (a), sendo 70% comprados pessoalmente nas lojas físicas e 25% vão optar pelas compras on-line.

A economista do Instituto de Pesquisa da Fecomércio (IPF-MS), Daniela Dias, lembra, que neste ano, o índice de pessoas que disseram estar solteiras é de 34%, 12 p.p. (pontos percentuais) acima de 2019. Dos que estão namorando, 62% informaram que vão comemorar a data, mas somente 20% pretendem ter algum tipo de gasto.

“Há um conjunto de fatores que refletem na movimentação financeira da data, mas o recado importante ao empresário é que ele precisa estar atento às necessidades dos consumidores para que ofereçam serviços complementares. Pois mesmo se considerando que a maioria pretende entregar o presente pessoalmente, vale destacar que as recomendações ainda são de isolamento social", alerta o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.

Os mais pedidos continuam itens como perfumes, roupas, cestas com flores ou chocolates com 68% da preferência. Para a analista do Sebrae/MS, Vanessa Schmidt, duas atividades serão contempladas no Dia dos Namorados: alimentação e vendas de presentes, ou seja, o comércio. “É importante que o comerciante esteja atento: mesmo que o cliente não vá ao estabelecimento – já que muitos vão comemorar em casa – que personalize a entrega, seja com uma embalagem especial, algo que marque a data. Mesmo à distância, é preciso proporcionar uma experiência”, disse.

Quanto às lojas físicas, a pesquisa aponta que mais de 60% dos entrevistados irão priorizá-las, mesmo que não seja de forma presencial. “A loja deve mostrar as medidas de segurança adotadas neste momento de pandemia. Além disso, é válido pensar na personalização do presente, com entrega rápida e grátis, e a facilidade na forma de pagamento. O empresário deve aproveitar o momento para capital de giro, já que muitos clientes pretendem pagar à vista”, acrescenta.

Perfumes, roupas, cestas com flores ou chocolates ficam no topo das preferências e a maioria, 68%, informa pagamento à vista com dinheiro ou no débito. A pesquisa também traz o possível cenário sem a pandemia, e mostra que quanto às comemorações, não há grande alteração.

A pesquisa foi realizada em Bonito, Campo Grande, Corumbá/Ladário, Coxim, Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas.