Com liquidez reduzida, dólar fecha perto da estabilidade

Em mais um dia de liquidez baixa, por causa das festas de fim de ano, o dólar terminou a sessão desta quarta-feira, 27, próximo à estabilidade. Segundo profissionais do mercado, a expectativa de um eventual rebaixamento da nota de crédito do País pela S&P segue no radar, o que mantém a divisa acima dos R$ 3,30.

O dólar à vista fechou em baixa de 0,07%, a R$ 3,3124. O giro foi de US$ 1,2 bilhão. Na mínima, chegou a R$ 3,2939 (-0,63%) e, na máxima, R$ 3,3174 (+0,08%).

"A tendência para o final do mês é de acomodação do dólar nesses patamares, enquanto se aguarda a S&P. Um possível rebaixamento do País traz como contrapartida a expectativa pelo julgamento de Lula em janeiro e dados positivos da economia, com o segundo mês seguido de superávit primário e melhora substantiva nas vendas de Natal", escrevem analistas da Lerosa Investimentos, em relatório.

Mesmo com o baixo volume, os negócios sofreram influência ainda da briga pela formação da Ptax do fim do mês, que acontece nesta quinta-feira (28), último dia útil de 2017 no mercado financeiro.

Segundo Ricardo Gomes da Silva, diretor da Correparti, o mercado aguarda uma manifestação da S&P sobre o rating do Brasil após o fechamento dos negócios nesta quinta-feira, 28. "O nível atual do dólar já precifica o rebaixamento da nota do País, por isso, mesmo que seja confirmado, esperamos apenas reação negativa pontual no câmbio na volta dos mercados, em 2 de janeiro, até porque o Brasil já não tem o grau de investimento", diz Gomes da Silva.