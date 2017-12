Com liberação no Orçamento, Governo Central cumpre meta de déficit à risca

Como os órgãos não conseguirão gastar tudo, a expectativa do ministério é de que possa haver ainda uma "folga" em relação à meta fiscal - Foto: João Pedro Caleiro / Site Exame

Com a liberação de R$ 5,003 bilhões no orçamento deste ano, o Governo Central (Tesouro, Banco Central e INSS) irá cumprir rigorosamente a meta fiscal de déficit primário de R$ 159 bilhões neste ano. A reavaliação de receitas e despesas anunciada nesta quarta-feira, 20, pelo Ministério do Planejamento mostrou que o rombo nas contas federais deste ano ficaria em R$ 153,996 bilhões, o que abriu espaço para o desbloqueio de parte dos recursos contingenciados.

Na terça, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, explicou que restam pouco mais de dez dias até o fim do ano, o que se converte em um desafio para que os órgãos gastem esses recursos.

Como os órgãos não conseguirão gastar tudo, a expectativa do ministério é de que possa haver ainda uma "folga" em relação à meta fiscal.