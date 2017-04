Com investimentos de R$ 10 mi, Comper Spipe vai gerar 275 empregos

O Comper Spipe Calarge, 58ª unidade de negócios do Grupo Pereira e 13ª loja do Comper em Campo Grande, será inaugurado nesta quarta-feira (26), às 8h30. Com investimentos de R$ 10 milhões, serão gerados 175 empregos diretos e 100 indiretos, conforme explica João Pereira, vice-presidente do Grupo Pereira.



Com uma diversidade de 14 mil itens, divididos em amplas seções de alimentação básica, complementar, bebidas, perecíveis, perfumaria, limpeza, bazar e hortifruti, a loja visa acolher os clientes num ambiente espaçoso e aconchegante, alinhado com as principais tendências de mercado internacionais. Segundo João Pereira, os consumidores também poderão encontrar produtos com preços acessíveis.



O layout inovador, com ambiente climatizado, mix de produtos avançados, piso tratado, iluminação com lâmpadas LED e geladeiras e ilhas de refrigeração modernas, é similar ao Comper Ypê, reinaugurado em fevereiro em Campo Grande.

De acordo com João Pereira, a nova loja do Comper em Campo Grande conta com 2,2 mil metros de área de vendas, garantindo assim um espaço compactado para os clientes fazerem suas compras confortavelmente. “Preparamos uma grande estrutura mercadológica com diversidade de produtos direcionados ao bem-estar do consumidor”, explica.



O objetivo é o de cada vez mais melhorar o padrão de atendimento que faz com que o Comper seja um dos supermercados mais procurados em Campo Grande. Para isso, além da comodidade de uma boa localização, amplo estacionamento, bom sortimento dos produtos, a unidade oferece leitores de mercadorias mais modernos e que fazem com que o cliente gaste menos tempo no checkout, por exemplo.

Na inauguração do Comper da Spipe Calarge os personagens Elsa de Arendelle, do filme Frozen, e Homem de Ferro, animarão as crianças, que também poderão ter os rostos pintados com pinturas faciais e fazer esculturas de balões. Refrescos, salgadinhos, pipocas e algodões doces serão servidos no estacionamento do local das 8h às 12h e das 15h às 20h.



O Comper da Spipe Calarge fica na rua Spipe Calarge, 1.673, na Vila Carlota.

