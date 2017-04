Com greve geral, hospitais e bancos no Distrito Federal estão parados

Hospitais públicos e privados do Distrito Federal também estão na greve geral desta sexta-feira, dia 28. As categorias de trabalhadores da saúde informaram que os plantões de atendimento de emergências e cirurgias, no entanto, continuam funcionando. Os hospitais públicos de plantão do DF são: Hospital de Base, Hospital Regional de Ceilândia, Hospital Regional de Taguatinga, Hospital Regional da Asa Norte e os demais hospitais de emergência.

O Sindicato do Bancários também está em greve em todo o País. Segundo o presidente da entidade do DF, Eduardo Araújo, a Reforma da Previdência "atenta fortes ameaças à categoria", e, por isso, a diretoria do sindicato decidiu convocar os bancários à greve contra "as arbitrariedades desse governo que tem se empenhado para retirar direitos dos trabalhadores e promover o desmonte dos serviços públicos e, por consequência, do Brasil".

