Com facilidades no financiamento, urbanizadora aposta em novo conceito de comunidade

Empreendimento Bela Morena nas imediações do São Conrado - Divulgação

Após forte retração no mercado imobiliário nos últimos anos e o reaquecimento gradual da economia, a BrDU chega a Campo Grande com a proposta de financiar diretamente os lotes que comercializa. Presente em 10 estados do país, a urbanizadora goiana expande sua atuação na região Centro-Oeste.

O Bela Morena é a região de atuação da BrDU na Capital, nas imediações do São Conrado. Com o primeiro empreendimento da região, o Figueiras do Parque, a empresa pretende alcançar um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 70 milhões. O Figueiras do Parque chega com a proposta de um novo conceito de comunidade, com espaços sustentáveis.

"O Centro-Oeste sempre foi a nossa casa e, por isso, sempre estivemos atentos à Campo Grande. O crescimento da Capital nos atraiu", afirma o CEO da BrDU, João Victor Araújo.

Entre os diferenciais do Figueiras do Parque, está a infraestrutura que será entregue junto com o loteamento. Paisagismo diferenciado, pista de caminhada, parque infantil, quadra de areia e ciclofaixa são alguns dos equipamentos que o loteamento, com terrenos de diversos tamanhos, a partir de 250 m², terá.

"Nossa ideia é criar o sentido de comunidade nas pessoas que vão morar ali. É um espaço totalmente equipado e a disposição delas, para que possa usufruir da melhor forma possível. Isso também é viver com qualidade de vida", lembra Araújo.

Os planos da urbanizadora preveem outros empreendimentos na região. "Esse é o nosso primeiro de outros empreendimentos que teremos neste setor da cidade, que, sem dúvidas, tem muito potencial", garante João Victor Araújo.

Em Campo Grande, a BrDU já doou o asfalto de um trecho da Avenida Conde de Boa Vista. A previsão é que a obra seja concluída em seis meses. O trecho que será asfaltado pela empresa é de mais de 1,5 km, de acordo com o CEO da empresa, João Victor Araújo. "Vamos asfaltar uma das pistas da avenida, o que vai garantir mais conforto para os moradores da região", afirma.

Além do trecho asfaltado, a urbanizadora fez todo o projeto executivo para pavimentação da avenida e o doou para a Prefeitura de Campo Grande, por meio de um Termo de Cooperação. Posteriormente, o projeto pode ser usado pela administração municipal para asfaltar o restante da avenida.

CONDIÇÕES

Para facilitar a vida do consumidor, a BrDU trabalha com o financiamento direto, ou seja, sem a interferência de instituições bancárias. "Oferecemos condições especiais para o nosso cliente. Nossa intenção sempre é facilitar, com menos burocracia possível", afirma o diretor comercial da BrDU, Leonardo Rodrigues.

No empreendimento, serão disponibilizados lotes de 250 m² a 590 m². As obras do loteamento serão concluídas até dezembro de 2019.