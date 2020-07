Com desconto de até 70%, liquidação traz tênis de marca, brinquedos, roupas e até móveis

Durante todo o mês de julho, as lojas do Shopping Bosque dos Ipês entram em uma temporada de descontos - (Foto: Divulgação)

Durante todo o mês de julho, as lojas do Shopping Bosque dos Ipês entram em uma temporada de descontos. A liquidação "Etiqueta Amarela" é tradicional na cidade e muito aguardada por quem pretende economizar, uma vez que os descontos vão de 30 a 70% do preço original.

Uma grande variedade de lojas que atendem os mais diferentes públicos aderem à promoção da Etiqueta Amarela. Confira essa seleção de produtos com descontos especiais e que podem agradar quem quer economizar.

Para quem planeja deixar a casa mais bonita: com produtos cheios de personalidade, a Mimeira traz opções cheias de estilo, como o balde de cerveja que custava R$64,99 e agora sai por R$54,99 e, ainda, almofada de abacaxi de R$39,99 por R$29,99. Se a intenção é renovar o quarto, a loja ¼ Um Quarto traz cama de casal queen size de R$4535 por R$2690, e ainda divide em 12 vezes sem juros no cartão.

Para quem tem rotina fitness: um bom tênis é item fundamental para quem curte malhar, a Centauro tem tênis da marca Asics de R$329,99 por R$169,99 e da Adidas de R$599,99 por R$249,99. Já na Stilo A, o tênis da marca BRK custava originalmente R$99,99 e com a etiqueta amarela sai por R$69,99.

Para quem quer dar "up" no visual: na Coralina as paletas de sombras coloridas da Ruby Rose saem de R$15,00 por R$9,90 cada e a água micelar da mesma marca custava R$10,90 e sai por R$5. O combo de shampoo + condicionador da Eleve era R$29,90 e agora está por 19,90 com a etiqueta amarela. A Belastory deixa qualquer look mais bonito com colares de R$29,99 por R$19,99.

Para quem está de olho na próxima viagem: na Primicia, a mala Berlim rosa sai de R$469,90 por R$379,00 e para quem precisa fazer pequenas viagens, a frasqueira Firenze está de R$169,00 por R$129,00, na cor vermelha, cheia de estilo.

Para quem tem pequenos em casa: a Joquempô fez uma seleção especial de roupas e sapatos infantis, como o suéter Glinny de R$104,90 por R$80 e a bota ultra anatômica da marca Klin de R$136,40 por R$115. Já na Santa Bellezzinha, o conjunto masculino do Mickey com camiseta e bermuda custava R$50 e agora sai por R$20 e os conjuntinhos de moletom femininos e masculinos com a etiqueta amarela saem de R$70 por R$50. Para divertir a meninada, a Toni Toys está com muitos descontos, dentre eles os bonecos do Bob Esponja que custavam R$159,99 e agora saem por R$49,99.

Para quem quer repaginar o guarda-roupa: a Polo Wear tem camisas xadrez de R$119,99 por R$59,99, nas cores branca e vermelha. As camisas polo básicas saem por R$49,99 uma única unidade ou três por R$99,99. Na Mens & Kids, o preço do tênis com pegada social cai de R$199,90 para R$99,90, com a etiqueta amarela. As mulheres que buscam roupas roupas plus podem encontrar calças montaria de R$199,99 por R$79,99 e calças jogger de R$119,90 por R$59,90 na Santa Bellezza Plus. Já na TNG blusinhas femininas de tecido e malha saem de R$79,99 por R$59,99.

Para quem é apaixonada por sapato: a Anita traz sapatos de salto alto sociais de R$139,99 por R$39,99 e sandálias cheias de estilo da marca Di Valentini de R$159,99 por R$49,99. A Constance traz sapatos belíssimos com descontos camaradas como o coturno preto de R$169,99 por R$119,99 e tamanco na cor azul de R$119,90 por R$59,99. A Studio A abaixou o preço de suas sandálias plataforma Bia Dimaro de R$139,99 para R$79,99 e o sapato de festa Zatz sai de R$119,99 por R$29,99.

Para quem gosta de comer bem: a Cacau Show preparou uma série de promoções, dentre elas, 5 barrinhas de chocolate saem por R$9,90 e o combo de 2 barras de chocolate LaCreme custam R$19,90 com a etiqueta amarela. Durante todo o período, a Praça de Alimentação também oferece opções com desconto, como na Pastel D'Ouro que traz pratos executivos por R$ 17,90.

Entrega em casa - Considerando os cuidados por conta do Covid-19, o Shopping Bosque dos Ipês oferece o serviço de entrega Bosque Express também para a promoção Etiqueta Amarela. É simples e muito prático: o consumidor entra em contato com as lojas participantes, que estão publicadas nos canais de comunicação do Shopping (Facebook, instagram) e realiza a compra diretamente com eles. O frete é grátis até o dia 31 de julho. "Essa opção mostra como o Bosque dos Ipês está empenhado em atender seus clientes dando opções para quem prefere a segurança e comodidade de receber suas compras em casa, mas lembramos que todos que vierem ao shopping podem fazer sua compras com segurança e cuidado, uma vez que estamos cumprindo com todo o protocolo de biossegurança", garante Adriana Flores, superintendente do Shopping Bosque dos Ipês.

Para conferir mais produtos da liquidação Etiqueta Amarela acesse www.hojeeumereco.com.