Com crise política, mercado futuro para após taxas abrirem nos limites de alta

Os negócios com juros futuros seguem travados em toda a curva, após as taxas abrirem nos limites de alta nesta quinta-feira, 18, refletindo o clima de grande aversão a risco com mercado - que avalia que as reformas devem atrasar e não há como o presidente Michel Temer seguir no cargo após ser citado em depoimento do dono da JBS, Joesley Batista.

Às 9h21 desta quinta-feira, o DI para janeiro de 2018 exibia 9,825%, de 8,975% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2019 marcava 10,01%, de 8,81%, enquanto o vencimento para janeiro de 2021 estava em 10,94, de 9,59% no ajuste anterior.

