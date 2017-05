Com crise no Palácio do Planalto, Bovespa abre em queda

A Bovespa abriu em queda nesta segunda-feira, 22, com o Ibovespa abaixo dos 62 mil pontos. O pessimismo do investidor diante da crise no Palácio do Planalto enfraquece os ativos domésticos e anula a influência positiva do exterior, onde o petróleo ainda está em alta e os índices acionários de Nova York abriram com sinal positivo.

Os sinais de enfraquecimento político do presidente Temer - dados pela frustração do jantar com aliados na noite de domingo e da saída do PSB e do PPS da base - estão pesando mais do que o previsto na disposição do investidor em apostar na alta dos preços.

Um outro revés para Temer foi a decisão do domingo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de protocolar na Câmara pedido de impeachment do presidente Michel Temer, diante da gravidade das delações da JBS. A decisão surpreendeu o governo, segundo afirmou o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha.

Em relatório desta segunda-feira, os analistas da Eurasia afirmam que a probabilidade de Temer cair subiu de 20% para 70%. O cenário mais provável para a consultoria é que a queda seja rápida.

Na Bolsa, todas as blue chips abriram com perdas, inclusive as ações da Petrobras, que nesta segunda não demonstra a habitual correlação direta com o comportamento do petróleo. Depois da abertura do mercado de ações em Nova York, as ações da Vale passaram a subir. No exterior, as pares da mineradora brasileira, como BHP e Rio Tinto, estão em alta.

Às 10h19, o Ibovespa caía 1,20% aos 61.887,28 pontos. Na mínima, pouco antes, marcara 61.544 pontos em queda de 1,75%.

