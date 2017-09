Com cena econômica favorável, Bovespa volta a valer mais de 73 mil pontos

O Ibovespa abriu em alta e chegou a marcar mais de 73 mil pontos nesta quarta-feira, 6. A valorização é sustentada pela cena econômica doméstica e pelo exterior positivo. A inflação no Brasil menor que as projeções, divulgada nesta quarta, e aprovações importantes na terça à noite em Brasília compõem o cenário positivo para os ativos domésticos.

"Há muitas variáveis positivas para Bolsa hoje. Ontem à noite, as votações no Congresso, agora o IPCA", afirmou o analista-chefe da corretora Rico, Roberto Indech, referindo-se à aprovação da Taxa de Longo Prazo (TLP) e ao aumento das metas fiscais para 2018 e 2019.

Às 10h34, o Ibovespa subia 1,22% aos 73.029 pontos. Na máxima, marcara 73.116 (+1,34%). A ON da Sabesp é destaque positivo do Ibovespa, com +3,11%.

O papel é impulsionado pela notícia de que, na noite de terça, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei nº 659, que trata de sua reorganização societária. A proposta prevê a criação de uma sociedade anônima controladora (como se fosse uma holding), sendo que o governo estadual continuará detendo fatia suficiente que lhe garanta o controle acionário

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou agosto com alta de 0,19%, ante um avanço de 0,24% em julho, informou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo do piso intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam uma alta entre 0,22% e 0,47%, com mediana positiva de 0,32%.

O resultado influencia dupla e indiretamente o mercado acionário. Por um lado, fortalece a perspectiva de taxas de juros mais baixas nos financiamentos das companhias (o que corrobora a desalavancagem financeira já observada). Por outro, retira a atratividade das aplicações em renda fixa. Desde cedo, os juros futuros estão em queda.

O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2021 chegou a ir abaixo dos 9%, na mínima histórica.

Do exterior, a influência é positiva. Dow Jones, S&P500 e Nasdaq abriram em alta às 10h30. Os preços do petróleo seguem subindo.

