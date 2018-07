Com cena doméstica e exterior sem direção clara, Ibovespa tem altas e baixas

O Ibovespa opera entre altas e baixas nesta manhã de sexta-feira, 13, na quinta duelo entre a valorização das ações de alguns grandes bancos e a depreciação de Eletrobras, enquanto as ações da Petrobras exibem instabilidade - ora sobem, ora caem. A forte alta da quinta-feira, quando o índice fechou em alta de 1,96%, poderia motivar mais um dia de ganhos. Mas o exterior sem uma direção clara, notícias ruins para a Eletrobras e o estresse fiscal em meio a um cenário entorpecido pela corrida presidencial pressionam por uma baixa nos preços.

Pouco depois do leilão de abertura de blue chips, por volta das 10h15, o indicador marcou mínima aos 75.629 pontos em queda de 0,30%. As ações da Eletrobras reagem em queda à suspensão do leilão de todas as distribuidoras pela Justiça Federal do Rio na quinta à noite. Os papéis ON e PNB da estatal de energia elétrica estavam entre as maiores baixas da carteira Ibovespa, com perda de 1,85% e 2,81%, respectivamente.

Com a decisão judicial, o leilão será adiado para que seja elaborado um novo cronograma. A direção da Eletrobras afirmou que tomará as medidas necessárias para dar continuidade às vendas, sendo que a Advocacia Geral da União (AGU) também vai recorrer da decisão. Na cúpula do governo, o esforço é trabalhar para que o projeto de lei que destrava a venda de seis distribuidoras, já aprovado pela Câmara, seja votado no Senado em agosto, após o recesso parlamentar.

A tensão comercial global também pode limitar os ganhos na bolsa brasileira, assim como nos índices americanos. O presidente do EUA, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira em entrevista coletiva que a União Europeia tem muitas barreiras comerciais contra os Estados Unidos. "Muito mais do que nós contra eles", afirmou Trump. "A UE tem sistematicamente tirado vantagem dos EUA no comércio", disse. Às 10h30, Dow Jones, S&P500 e Nasdaq abriram perto do fechamento de quinta. Pouco depois, Dow Jones caía 0,02% e S&P500 recuava 0,07%.

Na agenda doméstica, o único destaque do dia tende a não fazer preço. O resultado das vendas no setor de serviços em maio veio fraco e, portanto, dentro do esperado. Segundo a LCA Consultores, a expectativa era de queda "por conta do fraco desempenho da indústria e do comércio varejista". O volume recuou 3,8% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, segundo o IBGE. No mês anterior, o dado foi revisado de um aumento de 1,0% para uma alta de 1,1%. O resultado ficou praticamente em linha com a mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, calculada em -3,70%. O intervalo de previsões era de queda desde 6,20% a 0,20%.