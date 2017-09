Com baixa liquidez, dólar opera em leve queda

Sem a referência de Wall Street em virtude do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, o mercado de câmbio no Brasil registra poucos negócios nesta segunda-feira, 4, com o dólar à vista ajustando-se em leve queda ante o real. No exterior, a moeda americana mostra fraqueza ante divisas principais diante das renovadas preocupações envolvendo a Coreia do Norte, que realizou no domingo seu sexto e maior teste nuclear.

Assim, os investidores buscam ativos considerados mais seguros, como o iene. Já em relação a divisas de países emergentes e ligadas a commodities, os sinais são mistos.

Às 9h32, o dólar à vista no balcão era negociado a R$ 3,14, com desvalorização de 0,17%, enquanto no mercado futuro a moeda para outubro estava cotada a R$ 3,1510 (-0,08%).

No mesmo horário, o Dollar Index - que relaciona a moeda americana com uma cesta de seis divisas fortes - recuava 0,25%.

