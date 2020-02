Com aumento de ICMS, preço de combustível tem reajuste em MS

Mas em compensação, o álcool que custa uma média de R$ 3,60, deverá recuar para R$ 3,44 - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como já previsto na Lei nº 5434, que altera alíquotas de ICMS da gasolina de 25% para 30% e a redução do álcool de 25% para 20%, o litro médio da gasolina subiu de R$ 4,24 para R$ 4,48 na Capital a partir de hoje (12). Mas em compensação, o álcool que custa uma média de R$ 3,60, deverá recuar para R$ 3,44. Para quem ainda quiser "encher o tanque", alguns postos vão alterar o preço depois das 12h.

Ao portal A Crítica, o gerente executivo do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Lubrificantes de Mato Grosso do Sul (Sinpetro), Edson Lazaroto, explica que se não houver esse aumento na arrecadação, o Estado vai passar por dificuldades em diversas áreas básicas como saúde, educação, segurança e etc. "Essa arrecadação do ICMS não vai tudo para o governo. Vai uma parte para o município, para a parte judicíaria e outros segmentos para que possa ajudar o governo no âmbito geral das contas", explica.

Lazaroto argumenta que diferente do que muitos pensam, cada vez que existe um aumento dos preços, os proprietários dos postos de combustível saem prejudicados, e com a nova medida o quadro de fechamento pode aumentar em Campo Grande. "A margem fica cada vez mais estreita. Em janeiro 27 postos fecharam devido a grande carga de impostos, concorrência desleal, fiscalização e etc", ressalta.

O Estado está entre um dos três com impostos mais caros do país, em relação à gasolina. De acordo com o último levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o custo médio da gasolina em MS está em R$ 4,34 e o valor maior chega a R$ 4,84. Já o etanol tem valor médio de R$ 3,79.