Com atraso na comissão da reforma, oposição pede adiamento de sessão

Com o atraso no início dos trabalhos, deputados da oposição começaram a pedir o cancelamento da sessão da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara desta quarta-feira, 19, na qual será lido o parecer do relator, deputado Arthur Maia (PPS-BA).

Integrantes da oposição, os deputados Luiz Sérgio (PT-RJ) e Jandira Feghali (PC do B-RJ) criticaram o fato de o parecer final do relator Arthur Maia (PPS-BA) ainda não ter sido distribuído até o momento, quando a leitura estava marcada para começar às 9 horas.

O sessão ainda não começou em razão de um impasse entre oposição e base aliada sobre o rito de votação do parecer.

A oposição pediu ao relator que, após a leitura desta quarta, o relatório seja discutido na próxima semana e só seja votado na semana seguinte no colegiado.

Governistas, porém, querem que a discussão e a votação do parecer ocorram já na próxima semana, para que a proposta possa ser votada no plenário da Casa a partir de 8 de maio.

Veja Também

Comentários