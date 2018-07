Com apoio do setor financeiro e Vale, Ibovespa abre em leve alta

O Ibovespa abriu em leve alta nesta terça-feira, 17, com o apoio das ações dos grandes bancos e Vale, assim como algumas mineradoras no exterior. Em meio ao vaivém do preço do petróleo nesta manhã, a Petrobras abriu em queda, com o investidor também assimilando o relatório de produção da estatal divulgado mais cedo. Às 10h30, as bolsas em NY abriram em leve queda.

Entre os bancos, os papéis mais negociados nesses primeiros minutos de pregão são as ações do Banco do Brasil, em alta de 0,58% às 10h21. Nesse horário, o Ibovespa subia 0,26%, na máxima, aos 76.849 pontos. Apesar de a temporada de balanços dos bancos não ter começado no Brasil, o investidor tem expectativa positiva. O primeiro a ser divulgado é o do Santander no dia 25 de julho. Hoje, nos Estados Unidos, mais um banco americano divulgou resultado acima do previsto. O Goldman Sachs registrou lucro líquido de US$ 2,57 bilhões no segundo trimestre, ou US$ 5,98 por ação, superior à expectativa de US$ 4,66 por ação dos analistas.

No exterior e no mercado de câmbio, a manhã continua sendo de cautela nos mercados globais, à espera do depoimento do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Comitê de Bancos do Senado dos EUA no fim da manhã. No mercado de juros futuros, o volume é fraco, e o investidor aguarda pela fala do presidente do BC americano nesta terça-feira de agenda doméstica vazia. Nos EUA, um dos destaques da agenda foi divulgado nesta manhã: a produção industrial americana avançou 0,6% em junho ante maio, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Fed. O resultado veio abaixo da previsão dos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço de 0,7% na produção.