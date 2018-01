Com ajuda das techs, Nasdaq e S&P 500 renovam recordes em NY

Os mercados acionários norte-americanos encerram a primeira sessão deste ano em alta, em grande parte devido à ajuda de ações de companhias ligadas ao setor de tecnologia, que garantiram ao índice Nasdaq um fechamento acima da marca psicologicamente importante dos 7 mil pontos pela primeira vez.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,42%, aos 24.824,01 pontos; o S&P 500 avançou 0,82%, aos 2.695,79 pontos; e o Nasdaq ganhou 1,50%, aos 7.006,90 pontos. Com essas marcas, S&P 500 e Nasdaq renovaram máximas históricas de fechamento.

Com os investidores frustrados em meio a baixas taxas de juros nos mercados desenvolvidos, a aposta nas gigantes de tecnologia, como Apple, Google e Microsoft, deu o tom nos mercados de ações em 2017. Esses palpites fizeram com que o Nasdaq saltasse 28% no ano passado, superando os ganhos do Dow Jones e do S&P 500. Ao fechar acima de 7 mil pontos nesta terça-feira, o índice eletrônico apresentou uma elevação de mil pontos em apenas oito meses - um ritmo não visto desde a bolha da internet.

Investidores e analistas dizem que há poucos sinais de uma bolha nos mercados acionários atualmente, mas a rápida apreciação em diversos setores, desde as techs até o segmento industrial tem preocupado alguns agentes do mercado de que o bull market poderia estar flertando com um pico. Diversos investidores e analistas atribuíram grande parte da recente subida das ações aos sólidos ganhos corporativos, à reforma tributária nos Estados Unidos e a sinais de melhora no crescimento global, o que ajuda a compensar preocupações de que o aumento tem esticado a valuation das ações de forma insustentável.

"É uma bolha? Não. É desconfortavelmente caro? Para mim, é", disse o economista chefe e estrategista da Gluskin Sheff, David Rosenberg. Nesta terça-feira, a Apple subiu 1,79%, a Amazon ganhou 1,67%, o Google avançou 1,88%, o Facebook teve valorização de 2,81% e a Netflix saltou 4,75%.

Para o chefe do grupo global de soluções de portfólio de mercados emergentes da Goldman Sachs Asset Management, Shoqat Bunglawala, "esperamos que a expansão global continue e conduza as ações para novos níveis recorde no processo".

Outro papel que teve destaque nesta terça-feira foi o da Walt Disney. A companhia encerrou o pregão com alta de 3,99%, a US$ 111,80, após a Macquarie elevar a recomendação da empresa de neutral para outperform. Além disso, foram divulgados os números das bilheterias de cinema referentes a 2017, onde Star Wars: Os Últimos Jedi apareceu como o filme de maior bilheteria do ano nos EUA com apenas três semanas em cartaz. O live action de A Bela e a Fera, também pertencente à Disney, ficou na segunda colocação. (Com informações da Dow Jones Newswires)