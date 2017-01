Com agenda esvaziada, Bovespa renova máximas pelo bom desempenho das blue chips

O Ibovespa renovou máximas consecutivas na primeira meia hora do pregão desta segunda-feira, 23. Por volta das 10h55, o índice subia 0,51%, aos 64.843,38 pontos, amparado pelo desempenho das blue chips. Na abertura, os papéis da Petrobras eram o contraponto dessa alta, quando recuavam espelhando a cotação do petróleo no mercado internacional. No entanto, na sequência, inverteram o sinal, impulsionando a alta do Ibovespa.

Com a agenda esvaziada, os investidores voltam os olhos nesta segunda para os primeiros passos na administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Internamente, a atenção está sobre a definição de quem ficará com a relatoria dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

Na avaliação de um operador, os investidores podem ver como positiva a demora em torno da escolha do novo relator da Lava Jato no STF. O entendimento é que, como as delações dos executivos da Odebrecht podem envolver parlamentares da base do governo no Congresso, prejudicaria o andamento das reformas estruturais que vão na direção do equilíbrio fiscal. "Com o atraso, há mais tempo para a base votar as medidas de ajuste, de fazer as reformas", nota o operador.

O pregão tende para o terreno positivo e, segundo analistas, tem como causas a continuidade do fluxo estrangeiro vindo para o setor bancário, e, uma vez mais, o minério de ferro puxando Vale e correlatas. O contraponto pode ser Petrobras, se os papéis voltarem a acompanhar a queda do petróleo no mercado internacional.

O minério de ferro iniciou a semana com alta de 0,9% e foi a US$ 80,8 a tonelada seca no porto de Tianjin, na China, de acordo com dados do The Steel Index. As ações da Vale sobem, não apenas pelo avanço do preço do minério nesta sessão, mas pelas expectativas de unificação de ações, diante de novo acordo de acionistas, de divulgação de um forte resultado referente ao quarto trimestre de 2016 e de distribuição de dividendos com bom crescimento relativa ao exercício deste ano. Vale ON subia 1,65%, enquanto a ação PNA tinha alta de 1,43%. Apenas em janeiro, os ganhos acumulados dos papéis rondam os 30%.

Por outro lado, também há instantes, os contratos de petróleo tipo Brent recuavam 0,96% e, WTI, caíam 1,28%, influenciados pela notícia de que os produtores de petróleo dos Estados Unidos, otimistas com a possibilidade de que os preços mais altos da commodity tenham vindo para ficar, divulgaram orçamentos de 2017 que preveem gastos dramaticamente maiores para abrir novos poços.

No plano corporativo, diz outro operador, as atenções vão para o setor bancário. "Apesar das ações estarem 'cansadas', o fluxo de recursos que vem de fora entra em bancos e vai segurando. Oscila durante o dia, mas as instituições bancárias têm resultado para sustentar isso", afirma.

