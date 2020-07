Com 89 produtores de orgânicos, Governo de MS cria política de incentivo a produção sustentável

Rosana Siqueira com assessoria

Ovos orgânicos produzidos em Jaraguari - (Foto: Divulgação)

Contando com 89 unidades produtivas de orgânicos certificadas Mato Grosso do Sull, lançou na semana passada, o Pró-Orgânico (Plano Estadual de Agroecologia, Produção Orgânica e Extrativismo Sustentável Orgânico de Mato Grosso do Sul). O programa cria políticas públicas para aumentar a produção de orgânicos e incentivar os atuais produtores. O objetivo é ampliar e efetivar ações voltadas para desenvolvimento rural sustentável, impulsionado pela demanda da sociedade em geral a respeito da necessidade da produção de alimentos orgânicos, agroecológicos e saudáveis associada à preservação e conservação dos recursos naturais.

Um dos produtores é Marcos Rezende proprietário do ovo caipira orgânico Pocó, em Jaraguari.O produtor se reuniu na quinta-feira (02) com o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e os superintendentes Rogério Beretta e Bruno Gouvea, para anunciar a ampliação de sua produção dos atuais 1 mil ovos/dia para 2,9 mil ovos/dia.

Marcos conta que o projeto de ovos Pocó surgiu há dois anos e toda a sua produção é vendida atualmente por um clube de assinaturas para pessoas físicas, onde pela internet é possível contratar a quantidade de ovos necessária e receber os produtos em casa. “Hoje tenho 1,2 mil galinhas que são criadas no modelo caipira, ou seja, soltas e com alimentação totalmente orgânica, sem nenhum remédio. Estou aumentando a produção para atender a demanda e acredito que iniciativas estaduais como está vêm para ajudar muito o setor, que precisa de auxílio para crescer”, conta.

Para o secretário Jaime Verruck o ovo Pocó representa bem a classe orgânica estadual. “Este é um produto local de qualidade e certificação, que deve ser estimulado para que o consumo aumente. Essa é a lógica do Pró-orgânico, conseguir escala, visibilidade, produção e renda aos produtores do Estado”.