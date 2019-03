Colheita atinge 52% da área plantada no Brasil em 2018/19

A colheita da safra 2018/19 de soja atingiu 52% da área cultivada no Brasil até quinta-feira (28), informou a consultoria AgRural, ontem (4), em levantamento semanal.

Os trabalhos avançaram sete pontos porcentuais ante a semana anterior e continuam adiantados quando comparados com os 35% observados em igual período do ano passado e os 37% da média de cinco anos. Segundo a consultoria, o resultado poderia ter sido ainda melhor, se não fosse afetado pelas chuvas em diversos pontos do País.

"Por conta das chuvas, lotes têm chegado aos armazéns com umidade entre 18% e 22% em alguns Estados, mas os casos de grãos com qualidade perdida ainda são pontuais", diz a AgRural em nota. Entretanto, no Rio Grande do Sul e no Matopiba - região que compreende o Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia - as chuvas são benéficas pois vêm em áreas onde as lavouras estão em fase de enchimento dos grãos.

De acordo com a AgRural, a produção brasileira de soja está estimada em 112,5 milhões de toneladas na safra 2018/19. Neste mês, haverá uma nova revisão da perspectiva de produção, que já foi cortada em 4,4 milhões de toneladas no início de fevereiro.