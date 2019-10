Codelco diz que retoma "completo funcionamento de suas operações" no Chile

A estatal chilena Codelco, a maior produtora mundial de cobre, retomou o "completo funcionamento de suas operações". Em comunicado, a companhia agradeceu nesta quarta-feira o compromisso de seus funcionários, graças ao qual foi "possível manter a continuidade operacional", mesmo em meio a protestos contra o governo e distúrbios no país.

Na nota, a companhia detalha a situação em seus oito centros de operação. Em alguns deles, havia informações sobre operação parcial mais cedo, mas com expectativa de normalização no turno da tarde ou da noite. No texto, a empresa não detalha eventuais perdas com os dias de distúrbios.