CNPE recomenda à ANP que avalie prorrogar contratos da 12ª Rodada de Licitações

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) recomendou à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que analise a prorrogação da fase de exploração dos contratos de blocos outorgados na 12ª Rodada de Licitações.

O CNPE pede ainda que na avaliação dessa possibilidade, a ANP considere "não apenas as cláusulas contratuais, mas também o objetivo maior de interesse nacional e a preservação dos investimentos no País". A recomendação do conselho está publicada na edição desta quinta-feira, dia 27, no Diário Oficial da União (DOU).

