CNPE cria grupo para discutir viabilidade da usina nuclear Angra 3

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) instituiu grupo de trabalho para propor medidas para a retomada da usina nuclear Angra 3. Resolução do Conselho aprovada pelo presidente Michel Temer e publicada no Diário Oficial da União (DOU) estabelece que o grupo tem como finalidade realizar estudos, análises e apresentar proposições "acerca da viabilidade econômica" da usina e sugerir "outras medidas necessárias para a viabilização do empreendimento".

A decisão do governo de encontrar uma solução para a usina foi noticiada pelo Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, com exclusividade no último dia 7. As ações em estudo devem envolver aumento da tarifa definida para o empreendimento, renovação dos financiamentos contratados com o BNDES e a Caixa para liberação de novos recursos e a criação de um modelo que permita a entrada de um parceiro privado para a usina.

O grupo, que irá fechar a proposta final sobre o assunto, é formado por órgãos como os ministérios de Minas e Energia, Fazenda, Planejamento, além da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e da Eletrobras. O colegiado terá o prazo de 60 dias para concluir suas atividades e apresentar relatório ao CNPE. Se necessário, o prazo de funcionamento dos trabalhos poderá ser prorrogado.