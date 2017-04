CNPE autoriza 14ª Rodada de Licitações de Petróleo, com oferta de 287 blocos

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) publicou na edição desta quinta-feira, 20, do Diário Oficial da União (DOU), resolução que autoriza a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a realizar a 14ª Rodada de Licitações de blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural.

Nas licitações, serão ofertados 287 blocos nas bacias sedimentares marítimas de Sergipe-Alagoas, Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas e nas bacias terrestres do Parnaíba, Paraná, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-Alagoas e Espírito Santo, totalizando uma área de 122.622,40 km2. A especificação de cada bloco a ser ofertado está detalhada em um anexo da resolução.

Na publicação, o CNPE não indica a data de realização da rodada, mas, conforme cronograma do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal, esses leilões devem ocorrer no segundo semestre deste ano.

Veja Também

Comentários