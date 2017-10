CNI registra leve alta em outubro em índice que mede a confiança do consumidor

Rio de Janeiro - Comércio de artigos para o Dia da Criança na região da Saara (Fernando Frazão/Agência Brasil) - Fernando Frazão/Agência Brasil

Pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgada hoje (30) mostra que a confiança dos consumidores na economia teve ligeira alta em outubro na comparação com o mês de setembro. Apesar de o resultado, o índice encontra-se 6,6% abaixo de média histórica, que é de 108,3 pontos.

De acordo com a CNI, o Índice Nacional de Expectativa do Consumidor (Inec) fechou o mês de outubro com 101,2 pontos, crescimento de 2,7% em comparação a setembro. O índice tem alternado variações positivas e negativas nos últimos meses, sem trajetória definida.

“O aumento de 2,7% reverte parcialmente a queda verificada em setembro, de 3,1%. Os números mostram variações positivas em relação a setembro na maior parte dos componentes do Inec, como os índices de expectativa de desemprego e de inflação, que registraram aumento de 11,5% e 7,3%, respectivamente”, diz trecho do relatório.

De acordo com a CNI, entre os seis componentes do indicador, apenas dois registraram queda em outubro em relação ao mês de setembro. “O índice de situação financeira, teve queda de 2,1%, o que indica piora das finanças das famílias; e o de expectativa de compra de bens de maior valor, com baixa de 0,6%, o que aponta menor demanda para esses produtos”, afirma o relatório da pesquisa.