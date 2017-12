CNI quer intensificar trabalho com parlamentares pela aprovação da reforma

Ao defender a aprovação da reforma da Previdência, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, afirmou nesta terça-feira, 12, que o Congresso Nacional está comprometido com o crescimento da economia e com a geração de empregos.

"Vamos mostrar aos parlamentares nesses três dias a importância da reforma previdenciária. Vamos intensificar o trabalho com os parlamentares pela aprovação da reforma", afirmou, durante encontro no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer, ministros e lideranças empresariais em apoio à reforma da Previdência.

Para Andrade, se a reforma não for aprovada, os Estados e municípios não conseguirão fechar as suas contas. "Categorias de servidores que fazem campanha contra a reforma têm postura egoísta. E eles se enganam, porque se a reforma não for aprovada, Estados e municípios não conseguirão fazer os pagamentos de seus aposentados", avaliou.

O executivo disse, por exemplo, que a resistência à reforma trabalhista diminuiu na medida em que a sociedade entendeu que o resultado poderia favorecer a criação de empregos. "O que nós vimos neste um ano e meio é que o governo não é apenas um governo central, mas um governo que dialoga com o Congresso e tem o parlamento como parceiro em todas as decisões", acrescentou.

Ele também citou a aprovação do parcelamento de débitos - Refis -, que, segundo Andrade, beneficia milhares de empresas. O presidente da CNI defendeu também o Refis para micro e pequenas empresas.

"Isso faz com que os empresários enxerguem o Brasil com futuro. E não apenas os empresários brasileiros estão vendo isso, porque muitos estrangeiros estão com vontade de investir no País", completou.