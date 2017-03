CNI diz que é contra aumento de impostos e que vai protestar

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Andrade, disse que a entidade é contra aumento de tributos e que, se houver elevação de impostos na próxima semana, vai protestar. "Somos contra elevação de impostos, vamos protestar, discutir com o Congresso, com o presidente Michel Temer, com o ministro", afirmou, após reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.

Nesta sexta-feira, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) publicou anúncios em jornais criticando a possibilidade de aumento de impostos pelo governo Temer.

De acordo com Andrade, na reunião com Meirelles, não foi discutido o tema elevação de tributos. Ele disse que a entidade reconhece a necessidade do ajuste fiscal para que o País volte a crescer. "Se não tiver o conforto de ajuste nas contas públicas, certamente vamos ter erosão da atividade econômica e voltar dois anos atrás", afirmou.

Ele defende, no entanto, que a conta seja fechada sem o aumento de tributos. Nesta semana, a equipe econômica indicou que o Orçamento de 2017 tem um rombo de R$ 58,1 bilhões, valor que será coberto por receitas que estão sob discussão judicial, contingenciamento e mais impostos. "A conta não é simples de fechar, nem tem um único lado. Tem um somatório de ações, reduzir despesas e burocracia, deixar de investir em áreas não prioritárias", afirmou. "Aumentar impostos deve ser a última das últimas possibilidades. Quem paga são os consumidores e a sociedade já está penalizada."

Andrade entregou ao ministro uma lista de 11 projetos que a entidade quer que sejam enviados ou tenham a tramitação no Congresso Nacional priorizada, entre eles o do Refis, que a indústria quer que seja ampliado, e da reforma do PIS/Cofins.

Veja Também

Comentários