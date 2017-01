CNI: aceleração da queda dos juros ajudará a recuperar consumo e investimentos

A aceleração da queda dos juros básicos da economia ajudará na recuperação da economia, avalia a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Em nota, a entidade informou que o corte de 0,75 ponto percentual na taxa Selic foi acertado diante de um cenário de inflação em baixa e de estagnação da produção e do consumo.

Para a CNI, a redução dos juros permitirá a redução do endividamento das empresas e das famílias, auxiliando na recuperação econômica. “A indústria considera que a redução significativa dos juros é importante para recuperar as condições financeiras das empresas e das famílias e abrir caminho à reativação dos investimentos, do consumo, da produção e do emprego”, destacou o comunicado.

Apesar de considerar positiva a queda da Selic, a CNI considera que os juros só permanecerão baixos no médio e no longo prazo se o governo cortar gastos e continuar a promover medidas que equilibrem as contas públicas. “A emenda constitucional que estabelece limites para o crescimento dos gastos do governo deve ser complementada com outras ações, como a reforma da Previdência Social, que busquem o controle da dívida pública e a estabilização da economia”, acrescentou a nota.

