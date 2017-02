CNC: turismo no carnaval deve movimentar R$ 5,8 bi, queda de 5,7% ante 2016

As atividades turísticas ligadas ao carnaval devem movimentar cerca de R$ 5,8 bilhões este ano, segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

O resultado significa uma queda nominal de 5,7% em relação à receita apurada para o mesmo período de 2016, o pior desempenho em três anos. Descontada a inflação do setor, a perda é de 8,6%, a maior em pelo menos cinco anos.

"Apesar da tendência recente de uma menor variação dos preços dos serviços típicos dessa época do ano, a retração real de renda tem imposto a necessidade de ajustes frequentes no orçamento das famílias através da postergação dos gastos não essenciais, tais como lazer", justificou o economista Fabio Bentes, da Divisão Econômica da CNC, em nota oficial.

O segmento de alimentação fora do domicílio, que inclui bares e restaurantes, terá a maior fatia do montante previsto para 2017, R$ 3,31 bilhões, seguido pelo transporte rodoviário (R$ 977,9 milhões) e por serviços de alojamento em hotéis e pousadas (R$ 652,5 milhões). Juntos, os três setores responderão por mais de 85% de toda a receita gerada pelo feriado.

Os Estados do Rio de Janeiro (R$ 2,4 bilhões) e São Paulo (R$ 1,5 bilhão) deverão concentrar 68,2% da receita do setor no período. Minas Gerais movimentará R$ 332,7 milhões; Bahia, R$ 308,7 milhões; Ceará, R$ 140,3 milhões; e Pernambuco R$ 131,4 milhões.

