CNC será presidida por José Roberto Tadros até novembro de 2022

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) terá uma nova diretoria a partir de 19 de novembro. O novo presidente - eleito nesta quinta-feira, 27, para um mandato de quatro anos - será o empresário José Roberto Tadros, que preside atualmente a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio-AM).

A CNC representa 5 milhões de empresas no País, que respondem por cerca de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e aproximadamente 25,5 milhões de postos de trabalho formais. A CNC também é responsável pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).