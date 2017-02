CMN: balanço do BC apresenta prejuízo de R$ 9,528 bi em 2016

O Banco Central registrou prejuízo de R$ 9,528 bilhões em 2016. O resultado, divulgado nesta quinta-feira, 23, foi aprovado em reunião de hoje do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Conforme o balanço, o BC registrou ganho no ano passado de R$ 83,803 bilhões com derivativos (swaps). No entanto, as operações com moedas estrangeiras foram responsáveis por prejuízos de R$ 219,579 bilhões.

Atraso de pagamento

O CMN aprovou ainda resolução que regulamenta a cobrança de encargos por atraso em pagamentos. A norma estabelece que as instituições financeiras somente poderão cobrar de seus clientes, em caso de atraso, juros remuneratórios, por dia de atraso, com a mesma taxa pactuada no contrato. Além disso, poderão ser cobrados multa e juros de mora.

