Clima para a reforma é favorável no Congresso, diz ministro da Cidadania

O ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), reconheceu nesta sexta-feira, 29, que há "ruídos" nas discussões sobre a reforma da Previdência, mas que ele sente que há um clima favorável no Congresso para aprovação do tema. "Eu tenho conversado com deputados e o clima é favorável", afirmou Terra, que foi eleito deputado federal em 2018 pelo MDB do Rio Grande do Sul, mas se licenciou do cargo para assumir o Ministério da Cidadania.

Ele participou na manhã desta sexta de evento com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf.

Comentou ainda que, "apesar dos ruídos", não tem dúvidas de que a reforma será aprovada no Congresso. "Porque ela é necessária, nós não temos saída. Nem os deputados, nem os senadores, nem o governo tem saída. Nós temos de aprovar. Para o futuro do Brasil, até para o exercício da política responsável, não tem como não aprovar a reforma da Previdência", disse.

Terra elogiou ainda o que chamou de esforços do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Jair Bolsonaro para aprovação da reforma. "Eu acho que o presidente está delineando uma posição que demonstra não só a importância da reforma, tanto que trouxe Paulo Guedes para ser ministro, como também a postura de dar respaldo a todas as iniciativas que vão na direção da reforma", afirmou.

Instantes antes de conceder a coletiva a jornalistas, ele brincou com empresários presentes no evento e disse que quando escuta o otimismo de Bolsonaro e Guedes para "até de usar antidepressivos". "Se tem alguém animado neste País é o Guedes. E o presidente Bolsonaro também", disse.