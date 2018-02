Clientes do Santander relatam pane no sistema do banco

Por conta desse problema, o Santander aparece em segundo lugar entre os assuntos mais comentados no Twitter no Brasil - Foto: MetroJornal

Clientes do banco Santander relatam pane no sistema do banco no início da tarde desta quarta-feira, 28. Nas redes sociais, os correntistas do banco reclamam que não estão conseguindo fazer transações com cartões de crédito e débito e ainda pagar contas ou fazer outras operações bancárias. Eles reclamam também de não conseguirem acessar o aplicativo ou os terminais eletrônicos do banco.

Pelos relatos, a pane atinge todo o Brasil. "Fui almoçar e o cartão de débito do Santander não passou", diz uma usuária no Twitter. "Estou sem acesso ao app ou até mesmo o site", relata outro cliente do banco. "No supermercado, na hora de pagar a conta, o cartão do Santander não passou", relata outro cliente.

"Débito, saques em caixas eletrônicos e aplicativo fora do ar", afirma um cliente do Santander também no Twitter.

Uma das queixas mais comuns nas redes sociais é que a pane ocorre justamente no dia em que muitas pessoas recebem o salário.

Outro lado

Procurado, o Banco Santander informou que devido a uma oscilação elétrica alguns serviços do banco ficaram indisponíveis. O banco diz ainda que estas operações estão sendo normalizadas.

Por conta desse problema, o Santander aparece em segundo lugar entre os assuntos mais comentados no Twitter no Brasil.