Cliente do Bradesco tem dificuldade em acessar banco digital nesta quinta-feira

O acesso aos serviços de internet banking do banco Bradesco apresentam instabilidade nesta quinta-feira, 30. Usuários reclamam da dificuldade para acessar suas contas online, seja pelo aplicativo para dispositivos móveis, seja pelo site do banco.

No site Down Detector, que monitora problemas em sites de interesse público, às 12 horas, foram observadas 621 notificações de usuários com dificuldades para navegar no site do banco.

Procurado pela reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, o Bradesco informou que houve oscilações pontuais em seu sistema. Segundo a instituição, "o sistema está com lentidão, mas está sendo normalizado".

O problema coincide com o pagamento da primeira parceira do 13º salário nesta quinta-feira, 30.

Em agosto, um problema similar também acometeu o sistema do Bradesco. Na ocasião, também algumas agências bancárias ficaram sem sistema de atendimento por um período.

Na época, o banco informou que apesar de ter registrado oscilações, não houve interrupção de serviços.