Ciro Gomes diz estar conversando com "nova geração de economistas"

O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PDT-CE) afirmou estar se aconselhando com "uma nova geração de economistas" para formular propostas para a eleição presidencial de 2018. Deste grupo faz parte o secretário da Fazenda do Ceará, Carlos Mauro Benevides Filho, de 58 anos, disse o presidenciável em entrevista exibida na madrugada desta segunda-feira, 23, pela TV Bandeirantes.

Filho do ex-senador Mauro Benevides (PMDB-CE), o economista é formado pela Universidade de Brasília, doutor pela Universidade Vanderbilt, nos Estados Unidos, e professor da Universidade Federal do Ceará.

Ciro não informou detalhes sobre as conversas que vem mantendo com os economistas, mas fez críticas contundentes à política cambial - "um roubo" -, ao "rentismo", à forma como a dívida pública é administrada - ele sugeriu a realização de uma auditoria - e à reforma da Previdência tal como projetada pela gestão Michel Temer - formada por uma "quadrilha de golpistas", segundo ele. Ciro sugeriu a realização de uma "grave reforma fiscal", com o aumento da carga tributária para a população mais rica, e o fim dos privilégios nas aposentadorias do setor público.