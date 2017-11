Cielo tem aumento de 34% nas transações em comércio eletrônico na Black Friday

A Cielo apurou um aumento de 34% no número de transações efetuadas no comércio eletrônico durante a Black Friday. A companhia compilou os dados até as 18h desta sexta-feira, 24.

Segundo a Cielo, o Black Friday vem se consolidando como data de antecipação de compras para o Natal. Os dados do Índice Cielo de Varejo Ampliado (ICVA) mostram que em 2012, a data registrou 13% de alta do faturamento do setor, ante 10% no Natal. No ano seguinte, os crescimentos foram de 43% e 9%, respectivamente. Em 2014, os aumentos foram de 24% contra 8%. Em 2015, mesmo com a crise econômica, a Black Friday registrou 15% de crescimento do faturamento contra 3% do Natal. A data já representa no e-commerce o equivalente a sete sextas-feiras comuns.