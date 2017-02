Chuvas no Sudeste em março devem ficar em 81% da média histórica, diz ONS

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) prevê que as chuvas na região Sudeste ficarão em 81% da média histórica em março. Com a estimativa, o operador espera que o subsistema encerre o terceiro mês do ano com os reservatórios operando a 46,1% de sua capacidade, índice superior aos 39,82% registrados na quinta-feira, 23.

Já na região Nordeste, que há meses tem sido afetada pela seca, a chamada Energia Natural Afluente (ENA) projetada pelo ONS para março é de apenas 29% da média de longo termo (MLT). Ainda assim, o operador projeta que os reservatórios da região devam melhorar, encerrando o mês com 22,5% da capacidade, acima dos níveis de quinta, de 19,73%.

Na região Sul, que registrou índices superiores à média histórica no início de 2017, o órgão prevê que a ENA chegue a 85% em março. Os reservatórios devem alcançar 51,6% da capacidade ao final do mês, abaixo dos atuais 53,58%.

Por fim, para a região Norte, o ONS projeta ENA de 93% da MLT, permitindo que o nível dos reservatórios do subsistema suba dos 40,52% anotados quinta-feira para 65,9% em 31 de março.

Demanda

Em termos de demanda, o ONS prevê que a carga no Sistema Interligado Nacional (SIN) totalize 67.971 MW médios em março, o que corresponde a um aumento de 1,1% ante o mesmo mês de 2016. Para o subsistema Sudeste/Centro-Oeste, o operador projeta que a carga mensal deverá chegar a 39.820 MW médios, praticamente estável (+0,2%) ante março de 2016.

O crescimento da carga ocorrerá principalmente no Sul, para o qual o ONS estima uma carga de 11.699 MW médios, correspondente a um aumento de 3,3% frente igual etapa do ano passado. Para o Nordeste, a expectativa é de alta de 2,4%, para 11.046 MW médios. Por fim, o Norte deve apresentar leve alta da carga, de 0,4%, para 5.406 MW médios.

CMO

O Informe do Programa Mensal de Operação (IPMO) divulgado nesta sexta-feira pelo ONS também aponta um aumento no custo de geração de energia nos submercados Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Para a semana entre 25 de fevereiro e 3 de março, o Custo Marginal de Operação (CMO) foi fixado em R$ 169,28/MWh para os três submercados, acima dos R$ 113,10/MWh da semana passada para Sudeste e Sul e dos R$ 142,08/MWh para o Nordeste.

O CMO é utilizado como referência para a definição do Preço de Liquidação das Diferenças (PLD), indicador que deve ser divulgado ainda nesta tarde pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

