Chuvas aceleram produção e Itaipu atinge marca histórica antes do previsto

A usina de Itaipu atingiu nesta terça-feira, 21, a marca de 2,5 bilhões de megawatts-hora (MWh) de energia acumulada desde que a hidrelétrica entrou em operação, em maio de 1984. A marca histórica estava prevista para ocorrer nesta quarta-feira, mas com o aumento do volume de chuvas nos últimos dias a usina ampliou sua produção, antecipando o marco.

Já estava marcada para amanhã uma cerimônia comemorativa sobre a marca histórica com a presença do ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, e do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, além de toda a diretoria da Itaipu, e foi mantida. Também são esperados ministros de Energia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), que estão em Foz do Iguaçu nesta semana para uma reunião de trabalho.

Conforme destacou Itaipu, com essa produção acumulada, seria possível iluminar o Brasil por 5 anos e 3 meses, o Paraguai por 176 anos e a Argentina por 19 anos. Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW de potência instalada, a Itaipu Binacional registrou em 2016 o recorde mundial de 103 milhões de MWh gerados, abastecendo 17% do consumo do Brasil e 76% do Paraguai.