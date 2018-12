China terá discussão comercial "cara a cara" com EUA em janeiro, diz porta-voz

China e Estados Unidos planejam retomar discussões comerciais em janeiro, informou o Ministério de Comércio chinês, sem especificar data e local.

"Em janeiro próximo, além de manter frequentes ligações telefônicas com os EUA, os dois lados fizeram planos concretos para uma reunião cara a cara", disse Gao Feng, porta-voz do ministério.

Gao acrescentou que equipes de negociadores de ambos os lados vêm mantendo contatos frequentes e que as conversas seguirão adiante, como previsto.

A Bloomberg havia noticiado mais cedo que uma delegação do governo dos EUA viajaria a Pequim na semana do dia 7 de janeiro para negociações comerciais com autoridades chinesas.

Recentemente, negociadores americanos e chineses tiveram conversas telefônicas sobre questões como o desequilíbrio comercial entre os dois países e proteção de propriedade intelectual. Fonte: Dow Jones Newswires.