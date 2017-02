China suspende importações de carvão da Coreia do Norte

A China iniciou neste domingo a suspensão de todas as importações de carvão da Coreia do Norte pelo resto do ano, enquanto eleva a pressão sobre o país comunista para desistir de seus programas de mísseis nucleares e balísticos.

A proibição está em linha com as sanções do Conselho de Segurança da ONU impostas em novembro, em resposta ao quinto teste nuclear da Coreia do Norte dois meses antes, disse o Ministério do Comércio, em uma declaração online neste sábado.

A China já havia proibido as importações de carvão da Coreia do Norte em abril do ano passado, mas essas restrições ainda permitiram algumas importações para uso civil.

A China é a maior parceira comercial da Coreia do Norte e a suspensão de domingo privará Pyongyang de uma importante fonte de moeda estrangeira.

Pequim está sob pressão do presidente Donald Trump para aumentar a rigidez com Pyongyang, mas Pequim diz que sua influência é limitada.

No entanto, a China tem se mostrado cada vez mais frustrada com a Coreia do Norte, que desafia as exigências da ONU para que encerre testes de mísseis e desenvolvimento de armas nucleares. A Coreia do Norte lançou o mais recente teste de mísseis balísticos há uma semana.

