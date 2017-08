China reforça medidas para monitorar investimentos de estatais no exterior

O Ministério das Finanças da China divulgou novas medidas para aumentar o controle sobre o investimento fora do país de companhias estatais. A partir deste mês, todas as companhias do tipo precisarão elaborar relatórios sobre a viabilidade dos negócios, ao pedir a aprovação de investimentos aos reguladores.

Qualquer prejuízo significativo ocorrido no exterior pelas estatais levará a inspeções do Ministério das Finanças ou de auditores nomeados, disse o governo de Pequim. Além disso, as medidas buscam evitar riscos financeiros, aumentar os retornos dos investimentos e reforçar o investimento em projetos apoiados pelo Estado, diz o Ministério das Finanças. Fonte: Dow Jones Newswires.

