China reduzirá produção de energia térmica, alumínio e materiais de construção

O Conselho Estatal da China, o gabinete do país, afirmou que o governo reduzirá a produção de energia térmica, alumínio e materiais de construção, com a finalidade de ajudar a reduzir os níveis de endividamento de grandes companhias estatais. O governo controlará rigidamente a expansão de nova capacidade em tais indústrias, afirmou o gabinete em comunicado.

As autoridades precisam garantir que podem cumprir suas metais anuais para redução do excesso de capacidade de cobre e aço, disse também o gabinete. Além disso, o governo acrescentou que a melhora no lucro das empresas estatais é uma boa oportunidade para a redução do nível de endividamento delas.

O governo imporá um sistema de teto de dívida específico para a indústria para proteger qualquer companhia estatal cujo nível de endividamento seja muito alto, disse o gabinete, acrescentando que pretende acelerar um programa de troca de dívida por ações.

Os lucros nas companhias estatais da China aumentaram 23,1% nos primeiros sete meses do ano, na comparação com igual período do ano passado, comparado com um crescimento de 24,3% nos primeiros seis meses, informou o Ministério das Finanças nesta quinta-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.

