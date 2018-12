China reduz por 3 meses de tarifa sobre carros americanos de 40% para 15%

O Ministério de Finanças da China (MoF, na sigla em inglês) confirmou nesta sexta-feira a suspensão temporária do aumento retaliatório das tarifas sobre carros e autopeças importados dos Estados Unidos, reduzindo-as de 40% para 15%. A medida valerá por três meses, de 1º de janeiro a 31 de março de 2019.

Após o encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping às margens da cúpula do G20, em Buenos Aires, o americano já havia afirmado que Pequim concordara com a suspensão das cobranças adicionais punitivas sobre o setor automotivo do seu país.

No comunicado em que anunciou a concessão comercial, o ministério chinês sugere que o valor de importações americanas a que se aplica o alívio tarifário é de "aproximadamente US$ 60 bilhões".