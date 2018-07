China reduz importações de petróleo e minério de ferro em junho

As importações de petróleo e minério de ferro da China recuaram em junho, enquanto as de cobre tiveram crescimento na comparação anual, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pela Administração Geral de Alfândega do país.

No mês passado, as compras chinesas de petróleo bruto caíram 4,9% na comparação anual, a 34,35 milhões de toneladas. As importações de minério de ferro tiveram baixa de 12%, a 83,24 milhões de toneladas, enquanto as de cobre avançaram 15%, a 448 mil toneladas.

Entre janeiro e junho, as importações chinesas de petróleo tiveram expansão anual de 5,8%, a 224,82 milhões de toneladas, as de minério de ferro caíram 1,6%, a 530,69 milhões de toneladas, e as de cobre tiveram alta de 16%, a 2,60 milhões de toneladas.

O relatório oficial mostrou ainda que a China exportou 210 mil toneladas de petróleo bruto em junho, uma queda de 34% na comparação anual. Nos primeiros seis meses de 2018, houve queda anual de 41,5% nessas exportações, a 1,57 milhão de toneladas.