China reduz compulsório de bancos pequenos para liberar US$ 41,6 bi em liquidez

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) anunciou que irá cortar compulsórios exigidos de bancos de pequeno e médio portes numa tentativa de incentivar a liberação de mais empréstimos para pequenas empresas privadas.

O PBoC, que não especificou o tamanho do corte, afirmou que a medida entrará em vigor no próximo dia 15 e deverá liberar 280 bilhões de yuans (US$ 41,6 bilhões) em liquidez para o sistema bancário.

O BC chinês informou, porém, que o compulsório poderá cair para até 8% e que cerca de 1000 bancos comerciais rurais poderão ser beneficiados.

No fim do ano passado, o compulsório de bancos pequenos e médios da China era de 11,5%, segundo dados do próprio PBoC. Fonte: Dow Jones Newswires.