China promete promover uso global do yuan e manter estabilidade cambial

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) afirmou que levará adiante a internacionalização do yuan de maneira constante, segundo relatório do PBoC em seu site. O banco central também se comprometeu a aumentar a flexibilidade cambial e manter a moeda estável no sistema monetário global.

A China se comprometeu a manter o yuan estável em um "equilíbrio razoável", de acordo com o diretor do órgão regulatório cambial do país, Pan Gongsheng. No intervalo do Congresso do Partido Comunista nesta quarta-feira, Pan afirmou que reguladores melhorarão mais o mecanismo cambial do yuan, sem dizer como. Os reguladores continuarão a facilitar o investimento e o comércio com o exterior, acrescentou a autoridade. Fonte: Dow Jones Newswires.